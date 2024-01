Ma Première Conférence : Science en défi Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 6 juin 2024, Paris.

Ma Première Conférence : Science en défi Jeudi 6 juin 2024, 10h00, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Sciences en défi est un projet culturel et scientifique proposé aux élèves du primaire au lycée.

Deux classes relèvent un défi de sciences : s’approprier un sujet scientifique, échanger avec un chercheur pour organiser une première conférence d’exception sur une thématique environnementale. Assistez à ces séances et partagez l’expérience des élèves de 4ème du collège Modigliani (Paris 15ème) et de la classe de CP de l’école primaire Tanger B (Paris 19ème).

