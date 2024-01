A la recherche des climats passés Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 4 juin 2024, Paris.

A la recherche des climats passés Mardi 4 juin 2024, 18h30 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T18:30:00+02:00 – 2024-06-04T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-04T18:30:00+02:00 – 2024-06-04T20:00:00+02:00

Une équipe européenne de scientifiques étudie les climats très anciens en prélevant et analysant de très longues carottes de glace dans l’Antarctique. Alors qu’un nouveau forage européen d’une carotte de glace à plusieurs milliers de mètres de profondeur est en cours, les chercheurs et chercheuses se préparent à analyser les échantillons…

Leur travail va permettre de comprendre les mécanismes du climat, aider à anticiper les changements et à trouver la meilleure façon de s’y adapter. Ce projet vise à reconstituer l’évolution du climat sur les 1,5 million d’années passés. Découvrez les enjeux et les défis de l’un de ces programmes, DEEPICE et remontez le temps avec les scientifiques.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

conférence environnement

© Roxanne Jacob, LSCE