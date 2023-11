Elisabeth Buffet : Mes histoires de Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Elisabeth Buffet : Mes histoires de Cité des Congrès Nantes, 22 juin 2024, Nantes. 2024-06-22 dans la salle 800

Horaire : 20:30

Gratuit : non 35 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com dans la salle 800 Seule en scène.Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des soirées échangistes aux nostalgiques du 3e Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit ! Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.nantes-spectacles.com Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes

