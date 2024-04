Cirque Warren Zavata Altorf, dimanche 14 avril 2024.

Cirque Warren Zavata Altorf Bas-Rhin

Découvrez un spectacle de cirque revisité numéros aériens, funambule, clowns et mascottes.

Plongez dans l’univers magique de Warren Zavatta.

Lors de ce spectacle, découvrez des numéros impressionnants et autres figures.

La pat’patrouille, la reine des neiges et autres personnages sauront faire rêver les plus jeunes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14 17:30:00

3b rue de Dachstein

Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est Contact@cirque-warren-zavatta.com

L’événement Cirque Warren Zavata Altorf a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig