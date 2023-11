PARCE QU’ON A TOUSTES BESOIN D’UN PEU D’ESPOIR – 35e promotion du CNAC – Sophia Perez Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 12 avril 2024, Elbeuf.

PARCE QU’ON A TOUSTES BESOIN D’UN PEU D’ESPOIR – 35e promotion du CNAC – Sophia Perez 12 et 13 avril 2024 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

C’est Sophia Perez, metteuse en scène elle-même sortie voltigeuse du CNAC en 2004, qui s’est vu confier cette année la direction artistique du spectacle de fin d’études de la 35e promotion et de ses douze jeunes artistes. En piste : un trapèze, un cerceau aérien, du jonglage, des paillettes, une roue Cyr, des couleurs et de la fumée, de fières confidences, du mât chinois, de la danse, de la tendresse, des instruments et la force de leurs vulnérabilités.

Bord de piste : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 12 avril.

Des gilets vibrants prêtés par l’Opéra de Rouen Normandie sont mis à disposition sur ce spectacle à destination des personnes sourdes ou malentendantes. Réservations : billetterie@cirquetheatre.com

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

2024-04-13T18:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:30:00+02:00