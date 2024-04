Circuit visite des jardins du monde Château de Peufeilhoux Vallon-en-Sully, dimanche 2 juin 2024.

Circuit visite des jardins du monde Le château de Peufeilhoux dans l’Allier vous offre dans ses jardins et parcs de 10 hectares, un tour du monde pour enfants et adultes. Dimanche 2 juin, 14h00 Château de Peufeilhoux 12€ par adultes et 8€ par enfants.

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Le château de Peufeilhoux dans l’Allier vous offre dans ses jardins et parcs de 10 hectares, un tour du monde pour enfants et adultes.

1 Les Jardins du monde :

• le TIBET

• le MAROC

• la CHINE

• le KENYA

• le JAPON

2 les Parcs aux fleurs :

• la Grande Roseraie

• le Rond des Broméliacées

• l’Orchidarium ( unique en France)

3 Les Jardins Féeriques :

• la Lavoir des fées

• la Cascade des Papillons

• le Bassin aux Chevaux

• l’Antre de la Sorcière avec sa salle de cinéma

• l’Allée Musicale

• le Puits des Amours

Les tarifs : visite du château, de tous ses parcs et jardins, le concert sur les grandes orgues à 16h30 et de ses musées est de 12€ par adultes et 8€ par enfants.

Château de Peufeilhoux Route de Paris 03190 Vallon en Sully Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470052024 http://www.chateaudepeufeilhoux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0470052024 »}]

©Château de Peufeilhoux