Comédie Française au cinéma : Macbeth Dimanche 19 mai 2024, 17h00 Cinéma Jeanne D'Arc tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent et – 26 ans) MACBETH Texte : William Shakespeare

Mise en scène : Silva Costa

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

Durée : 2h30 Trois sorcières prédisent à Macbeth qu’il accèdera au trône d’Écosse. Pour réaliser cette prophétie, Lady Macbeth convainc son époux d’assassiner le roi Duncan, venu passer la nuit chez eux. Ce crime entraîne le nouveau souverain dans une spirale macabre qui le fera somber dans la culpabilité et la folie… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-19T17:00:00+02:00 – 2024-05-19T19:45:00+02:00

