Cinéma « En attendant Bojangles » Saint-Lary-Soulan, 29 janvier 2022, Saint-Lary-Soulan.

Cinéma « En attendant Bojangles » SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

2022-01-29 21:00:00 – 2022-01-29 SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

• Port du masque obligatoire dans l’ensemble du Cinéma,

• Pass Sanitaire complet pour les +12ans,

• Nourriture et Boissons interdites

2h 05min / Comédie dramatique

De Regis Roinsard

Par Romain Compingt, Regis Roinsard

Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.

+33 5 62 39 50 81

