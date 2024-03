Cinéma chez Nous « Les chèvres » Airvault, mardi 16 avril 2024.

Cinéma chez Nous « Les chèvres » Airvault Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose, un mardi sur deux, la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Lors des vacances scolaires, deux séances sont proposées. Le mardi 16 avril, le dessin animé « Le royaume de Kensuké » sera diffusé à 17 h 30, puis, à 20 h 30, « Les Chèvres », un film de Fred Cavayé, avec Dany Boon, Jérôme Commandeur, Claire Chust…sera projeté. Résumé Saviez-vous qu’au 17e siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ? Maître Pompignac, risé du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal… Mais c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert et surtout sur Josette, qui s’avère n’être autre… qu’une chèvre ! Prochaine séance « Kung Fu Panda 4 » le mercredi 24 avril. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:30:00

fin : 2024-04-16

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Cinéma chez Nous « Les chèvres » Airvault a été mis à jour le 2024-03-08 par CC Airvaudais Val du Thouet