Diffusion du film Pas de vagues de Teddy Lussi-Modeste à 21h au Temple.

Drame authentique – Durée 01h32 min

Origine France (VF)

Synopsis Julien est professeur au collège. Jeune et volontaire, il essaie de créer un lien avec ses élèves. Un jour, sa vie bascule il est accusé de harcèlement par une élève de sa classe. Face aux pressions du frère aîné de la jeune fille et celles de ses camarades de classe, Julien cherche du soutien parmi ses collègues et sa hiérarchie. Mais devant le risque d’embrasement, le silence règne. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 21:00:00

fin : 2024-07-06

Le Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie

