CINECIRCO Cuillé, 10 décembre 2021, Cuillé.

CINECIRCO 2021-12-10 – 2021-12-10 Salle de l’Union Rue du Maréchal Leclerc

Cuillé Mayenne Cuillé

Meubles en bois et velours, affiches peintes à la main, véritable projecteur 16mm, le décor est planté ! À l’intérieur de ce cinéma reconstitué, un étrange personnage vous accueille. Un brin maladroit, légèrement désorganisé, ce jongleur-manipulateur d’objets vous invite à revivre dans un joyeux bazar les origines et les évolutions du 7e art !

S’il s’agit d’assister à une séance de cinéma, rien ne se passe vraiment comme prévu. Les pellicules s’emmêlent, les bandes sortent des plateaux, les bobines s’échappent et le spectacle de la salle prend le pas sur celui de la toile ! Un bel hommage aux origines communes du cirque et du cinéma. À travers l’invocation de réalisateurs emblématiques (Chaplin, Keaton), aux ancêtres communs avec les clowns, c’est tout un héritage que le circassien et petit-fils de cinéaste, Tomás Kaulen Diaz, nous invite à redécouvrir.

De et avec : Tomás Kaulen Diaz

Mise en scène, scénographie, costumes et lumière, régie générale : Eduardo Jiménez Cavieres

Avec CineCirco, préparez-vous à remonter le temps !

