Cinéchanges #16 : Chantons sous la pluie, un film de Stanley Donen et Gene Kelly (USA, 1952, 98min) Médiathèque André Malraux Tourcoing, samedi 29 juin 2024.

Cinéchanges #16 : Chantons sous la pluie, un film de Stanley Donen et Gene Kelly (USA, 1952, 98min) Souvent désignée comme la plus belle comédie musicale de tous les temps, Singin’in the rain (titre original) est un enchantement qui n’a pas pris une ride. Venez le (re)découvrir en famille. Samedi 29 juin, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, sur réservation. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T15:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T15:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:00:00+02:00

Souvent désignée comme la plus belle comédie musicale de tous les temps, Singin’in the rain (titre original) est un enchantement qui n’a pas pris une ride. Cette évocation du passage du cinéma muet au cinéma parlant à la fin des années 1920 (avant The Artist ou Babylon) comporte des numéros de danse inoubliables et une partition musicale légendaire. À (re)découvrir en famille.

Projection associée au Cinéchanges #16 : La comédie musicale, le samedi 22 juin.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing

