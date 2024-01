CINÉ P’TIT DEJ // LE DERNIER JAGUAR (AVANT-PREMIERE) Ciné Triskell Luçon, dimanche 4 février 2024.

CINÉ P’TIT DEJ // LE DERNIER JAGUAR (AVANT-PREMIERE) Ciné Triskell Luçon Vendée

Ciné p’tit déj // Le dernier Jaguar (Avant-première)

Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli. Mais l’année de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent, et Autumn, devenue adolescente, n’a jamais oublié son amie jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver !

Tarif unique 6€*

*(Comprenant le petit-déjeuner, le film et la tombola)

Tombola réservée uniquement aux enfants de moins de 14 ans.

En partenariat avec Leclerc la Belle Vie de Luçon. .

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélipon

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:30:00

fin : 2024-02-04



L’événement CINÉ P’TIT DEJ // LE DERNIER JAGUAR (AVANT-PREMIERE) Luçon a été mis à jour le 2024-01-22 par Vendée Expansion