Ciné-poétique musicale « Tel père, telle fille… » par Fiona Gélin Théâtre Chez Colette Touques, vendredi 29 mars 2024.

Après son succès au Festival d’Avignon et au Festival Voix Vives à Sète, Fiona Gélin présente son dernier spectacle, hommage à son père Daniel Gélin parti il y a déjà 20 ans, à travers ses poêmes, ses histoires et anecdotes qu’elle seule peut raconter.

Un spectacle plein d’émotions et de sensations, à fleur de peau pour les amoureux du cinéma et de la poésie… Fiona et sa voix particulière et suave porte les mots de son père sur les mélodies enivrantes de la guitare bleue de Richard Bauduin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29 20:20:00

Théâtre Chez Colette 4 Rue de Verdun

Touques 14800 Calvados Normandie ecole@theatrechezcolette.com

