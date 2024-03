Ciné-débat Cinéma La Fabrique Saint-Astier, samedi 6 avril 2024.

Film Ici-Bas (histoire vraie, fin 1943 sous l’occupation, de la rencontre de Sœur Luce et Martial, aumônier résistant), en présence du réalisateur Jean-Pierre Denis et de l’historien Patrice Rolli qui présentera le contexte de la guerre.

15h, cinéma La Fabrique

APPA 06 95 80 28 70

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Cinéma La Fabrique 9 rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

