Ciné-débat “Les Passagers de la Nuit” Granville, 23 mai 2022, Granville.

Ciné-débat “Les Passagers de la Nuit” Granville

2022-05-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-23 23:30:00 23:30:00

Granville Manche

Ciné-débat

Avec la docteure en études cinématographiques,

Mélanie Boissonneau

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Film soutenu par la Région Normandie et accompagné par l’ADRC (Agence nationale pour le développement du cinéma en régions).

Cette rencontre est coordonnée par l’association MaCaO 7ème Art.

Lundi 23 mai – 20h30

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent… leur vie recommencée ?

Un film de Mikhaël Hers – 1h51min – Sortie le 4 mai 2022 – Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

?? Rendez-vous au Sélect Lundi 23 mai à 20h30 !

Ciné-débat

Avec la docteure en études cinématographiques,

Mélanie Boissonneau

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Film soutenu par la Région Normandie et accompagné par l’ADRC (Agence nationale pour le développement du cinéma en régions).

Cette rencontre…

leselectgranville@gmail.com +33 2 33 50 00 27 http://leselectgranville@gmail.com/

Ciné-débat

Avec la docteure en études cinématographiques,

Mélanie Boissonneau

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Film soutenu par la Région Normandie et accompagné par l’ADRC (Agence nationale pour le développement du cinéma en régions).

Cette rencontre est coordonnée par l’association MaCaO 7ème Art.

Lundi 23 mai – 20h30

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent… leur vie recommencée ?

Un film de Mikhaël Hers – 1h51min – Sortie le 4 mai 2022 – Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

?? Rendez-vous au Sélect Lundi 23 mai à 20h30 !

Granville

dernière mise à jour : 2022-05-04 par