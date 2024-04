CHUT Clermont-l’Hérault, samedi 15 juin 2024.

CHUT Clermont-l'Hérault Hérault

Sur inscription.

Vous étiez 1000 l’an dernier, le CHUT, Clermont l’Hérault Urban Trail est de retour !

Avec le CHUT, y’en a pour tous les goûts Trails purs 30km et 13km, 2 parcours enfants ados, Urbanfiesta 5km, Rando 13km.

Pour les petits, les grands, les sportifs de la semaine et … ceux du dimanche !

Organisé par la mairie de Clermont l’Hérault, les associations de la Ville et l’association Espoir SLA, cet évènement sportif et festif participe à la lutte contre la maladie de Charcot.

Courses en semi nocturne sur chemins et bitume.

Traversée des lieux et bâtiments emblématiques de la Ville, animations jamais vues, surprises musicales…

Tout est prévu pour faire encore une fois de cet Urbantrail un grand moment de sport et de fête !

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre la maladie de Charcot. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 08:00:00

fin : 2024-06-15

Clermont-l'Hérault 34800 Hérault Occitanie

L’événement CHUT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2024-04-04 par OT DU CLERMONTAIS