Christophe Alévêque « Vieux Con » Salle Jean Carmet Allonnes, vendredi 24 mai 2024.

Humour

Christophe Alévêque tente d’expliquer le monde à son petit dernier. Un monde pasteurisé et anxiogène où l’on vous sauve la vie en la pourrissant. Avec ses petits poings et le cerveau disponible qui lui reste, il est entré en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie et le lissage de la pensée. La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limites, lui non plus. En libre penseur, il est entré en résistance. À tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu un vieux con. Et vous ? Venez vous tester. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Salle Jean Carmet 5 boulevard d’Anjou

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

