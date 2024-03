CHRIST Jean-François ACORG église de Grandvillars Grandvillars, dimanche 7 juillet 2024.

CHRIST Jean-François ACORG église de Grandvillars Grandvillars Territoire de Belfort

ACORG (ART ET CONNAISSANCE DE L’ORGUE ESPAGNOL À GRANDVILLARS) invite à nouveau Ana AGUADO. Elle y a déjà donné un récital le 27 septembre 2019 et avait fait alors l’unanimité auprès d’un public conquis « artiste virtuose, pleine de charme et de poésie, mais aussi au tempérament marqué, bien en accord avec l’instrument, l’organiste espagnole a tenu à présenter en français les pièces de son programme, et a dit sa grande fierté de jouer en France sur un instrument lui aussi espagnol, complètement inattendu en France. » (voir ER du 2 octobre 2019)

A. AGUADO étudie l’orgue avec Roberto Fresco et Miguel del Barco, et le piano avec Aurora Dalleres au Conservatoire Professionnel de Musique de Palencia.

Elle travaille ensuite l’orgue avec Óscar Candendo à l’Ecole Supérieure de Musica de Catalogne (ESMUC), soutient une thèse sur Widor et l’école d’orgue française du 19ème siècle sous la direction de Luca Chiantore.

En même temps elle se spécialise dans différents styles de musique d’orgue avec de grands noms comme B Haas, O Latry, P Crivellaro, J-C Zehnder, D Roth, L-F Tagliavini, W Zerer, M Radulescu, L Lohmann, E Kooiman, A Cea Galán, E Belloti, J Martín Moro, B Leigthon, M Torrent y, J Laukvik.

Après sa formation à Barcelone, elle réalise un master d’orgue au Conservatoire Sweelinck d’Amsterdam sous la direction de Jacques van Oortmerssen. Elle se rend ensuite en France pour étudier avec Michel Bouvard et Jan Willem Jansen au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Toulouse, qui lui a décerné le Prix François Vidal à la fin de son cursus.

Elle a donné des concerts dans d’importants festivals de musique (Quincena Musical de San Sebastián, Festival International de Santander, Festival de Musique Ancienne de Barcelone, Semaine de Musique Sacrée de Cuenca), tant en Espagne qu’à l’étranger (France, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Roumanie et Philippines). Comme interprète, elle réalise la majeure partie de ses concerts comme soliste, mais collabore régulièrement, avec d’autres formations, en duo avec percussions, hautbois, trombone, trompette ou saxophone, participe à des concerts à quatre mains, avec des formations vocales comme le Choeur de la RTVE (Requiem de Fauré), le Choeur de l’Université Polytechnique de Madrid (Requiem de Duruflé), la Schola Antiqua, ou collabore avec des orchestres comme l’Orchestre Symphonique de Barcelone. Nombre de ses concerts sont retransmis par Radio Classique de RNE-Radio4 et Catalunya Música.

Elle a enfin été récompensée lors de plusieurs concours nationaux comme le Concours Permanent des Jeunesses Musicales d’Espagne

Actuellement elle exerce comme professeur d’orgue au Conservatoire Professionnel de Musique de la province de León. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 16:30:00

fin : 2024-07-07

église de Grandvillars Place de l’Église

Grandvillars 90600 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté courrier@acorg.fr

L’événement CHRIST Jean-François ACORG Grandvillars a été mis à jour le 2024-03-04 par COORDINATION BELFORT