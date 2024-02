Choeur de Femmes L Eglise Saint-Pierre Le Crotoy, samedi 13 avril 2024.

Choeur de Femmes L Eglise Saint-Pierre Le Crotoy Samedi 13 avril, 21h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 21:00

Fin : 2024-04-13 22:30

Concert de chorale du « Choeur de femmes L » des Hauts-de-France, en l’église Saint-Pierre du Crotoy pour un registre très éclectique allant du classique aux sonorités sud-américaines en passant par la variété fran?aise, la pop ou le jazz, le tout sous la baguette du chef de choeur Gérard Huzé.

Le choeur de femmes L compte une cinquantaine de choristes, et oeuvre dans les spectacles de François Morel, Lili Cros ou Thierry Cazelle…

« Le choeur de femmes L » s’inscrit dans la programmation musicales crotelloise 2024, avec optimisme, éclectisme et qualité d’interprétation.

Site web : https://villeducrotoy.fr

Eglise Saint-Pierre Rue de l’église Le Crotoy Somme Le Crotoy 80550 Somme