MJC de Saint-Chamond, le vendredi 18 février 2022 à 19:30

Aujourd’hui, elle constitue l’un des acteurs principaux du commerce mondial et tout porte à croire, que cette importance va continuer à grandir dans les prochaines années. Quelle place veut prendre la Chine dans le monde aujourd’hui ?

6e adh, 10€ ext

Depuis son ouverture au reste du monde à la fin des années 70, la Chine n’a plus cessé de susciter la curiosité des Occidentaux. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:30:00 2022-02-18T23:00:00

