Chimères & Buck Studio de l’Ermitage Paris, mardi 28 mai 2024.

Le mardi 28 mai 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Co plateau : Chimères & Buck

Chimères

Les chimères passées par le tamis du langage populaire résonnent aujourd’hui moins comme des créatures de l’impossible que comme des idées déconnectées de la réalité. Le nouveau trio créé par le compositeur-saxophoniste Romain Dugelay vient puiser dans l’imaginaire de ces deux conceptions, en tranchant net avec ses épopées électriques pour retrouver le muscle et le tendon de la musique acoustique.

Différentes lames de formes sont mises à l’épreuve avec cette nouvelle redéfinition du trio de jazz (piano, trombone et saxophone) ; la variété de dialogues des cordes frappées ou frottées en musique de chambre, les rebonds du cool jazz cuivré par le soleil de la West Coast, les embardées rythmiques et mélodiques du free…

Anne Quillier : piano

Simon Girard : trombone

Romain Dugelay : saxophone baryton & compositions

Buck

Sortie de l’album : Izar (Compagnie Mangouste / Baco Distrib / Marc Chonier – 2024)

Après la migration poétique d’OWA décrivant les pérégrinations de nomades imaginaires arpentant l’ensemble des terres émergées du globe et réveillant les forces telluriques, IZAR le nouvel album de BUCK est une ode aux astres et aux éléments. La séance de spiritisme poursuit désormais son magnétisme jusqu’aux étoiles tout en conservant une économie de moyens déconcertants pour l’époque : Une batterie, deux saxophones, un trombone, un tuba et une guitare. Rien de plus !

Un nouveau répertoire se dessine, plein d’inattendus, où l’orchestre et le soliste ne font plus qu’un pour offrir une musique sauvage et explosive. La mélodie est au cœur de l’écriture musicale. Elle s’étire, se transmet, se transforme pour ne jamais disparaître. Elle danse telle une muse passant par le saxophone ténor et baryton, le trombone ou la guitare. Les compositions sont alors des chansons instrumentales qui amènent l’auditeur à fredonner, siffler et chanter.

Ce nouvel album absorbe ainsi, sans œillère, tous les courants musicaux qui inspirent depuis toujours les musiciens du crew : performance, improvisations longue et courte, motifs répétitifs, Rock, nouveaux courants musicaux issus du Jazz français et anglais, Bebop, influence tropicale et polyrythmie sans jamais oublier le Hip-Hop.

Pour autant la caractéristique principale de la musique de BUCK demeure identique. Une synergie contagieuse, une méditation rêveuse, la joie de se produire ensemble dans un développement créatif et sans frontières. Dansons maintenant !

Simon Girard : trombone

Leo Ouillon : sax ténor

Yann Paulet : sax bar & alto

Nicolas Mondon guitare

Nans Paulet : tuba

Thomas Pierre : batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

