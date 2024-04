Chauve-souris, la magie de la nuit Parking du Grand Rocher Plestin-les-Grèves, jeudi 24 octobre 2024.

Venez voir et écouter les chauves souris, animaux emblématiques de la nuit, lors d’une animation familiale et ludique pour mieux connaître ses animaux, leur mode de vie, leur importance.

Prévoir une lampe si possible et des chaussures de marche. .

Début : 2024-10-24 18:00:00

fin : 2024-10-24 20:00:00

Parking du Grand Rocher 68 avenue dela Lieue de Grève

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne g.gabilletcpie@gmail.com

