FESTICHAUMES Parc de la Blanche Chaumes-en-Retz, vendredi 7 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

FestiChaumes, le Festival familial incontournable de Chaumes-en-Retz séduira petits et grands par son ambiance chaleureuse et son dynamisme !

C’est quoi FestiChaumes ?

C’est un festival typiquement local programmé sur plusieurs jours où chacun pourra faire le plein d’émotions.

5 bonnes raisons d’assister au FestiChaumes :

une programmation unique de spectacles pour petits et grands

des spectacles de rue qui animent le festival de multiples couleurs

des concerts originaux de musiciens d’horizons différents

un bal pour guincher en revisitant les danses d’antan : valse, madison, tango, etc…

des pièces de théâtre et sketchs de nos jeunes bambins qui enflamment la scène !

Pour profiter pleinement du festival :

pensez à consulter ici la programmation au préalable (programme prochainement en ligne)

voici nos bonnes adresses pour trouver l’hébergement autour de FestiChaumes ici

Les avis des festivaliers

» Nous avons passé une excellente journée en famille à Festi’Chaumes. Les animations étaient variées et adaptées à tous les âges. Les enfants ont adoré les jeux, les spectacles et la chasse au trésor. Les adultes ont apprécié les concerts et les dégustations de produits locaux. L’ambiance était festive et conviviale. Nous reviendrons l’année prochaine ! »

» Festi’Chaumes est un festival de qualité, organisé avec soin. Les animations sont bien pensées et les artistes sont talentueux. Le cadre est magnifique, dans les chaumes de Chaumes-en-Retz. Nous avons passé une excellente journée, nous recommandons ! »

» Si vous ne connaissez pas encore Festi’Chaumes, je vous le recommande vivement. C’est un festival familial et convivial, qui propose une programmation variée et de qualité. L’ambiance est festive et chaleureuse. Une belle journée à passer en famille ou entre amis ! »

.

Parc de la Blanche Chéméré

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@chaumesenretz.fr



