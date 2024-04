Châtelet festival Stade Albert Bouvet Andancette, samedi 15 juin 2024.

Châtelet festival Stade Albert Bouvet Andancette Drôme

Venez découvrir ce festival avec DJ Metafan et Antoine Smile ainsi que Otcho et Kétane. Buvette et restauration. Parking.

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

Stade Albert Bouvet FC du Châtelet

Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Châtelet festival Andancette a été mis à jour le 2024-04-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche