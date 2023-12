La mort n’est que la mort si l’amour lui survit / Compagnie In Situ Châtelain, rdv à l’Espace Cribier (site à 10 min de marche) Châtelain, 14 juin 2024 18:30, Châtelain.

La mort n’est que la mort si l’amour lui survit / Compagnie In Situ Vendredi 14 juin 2024, 20h30 Châtelain, rdv à l’Espace Cribier (site à 10 min de marche) plein tarif 11 €, tarif réduit 7 €

À partir du mythe d’Orphée et Eurydice, Jean-Pierre Siméon a composé une partition poétique originale. Au travers d’un témoin sans âge venu jusqu’à nous de la nuit des temps, nous revivons l’histoire d’Orphée et ses prodiges. Sept chants, comme autant d’épopées et d’atmosphères sonores : les voyages aux côtés de Jason à la recherche de la toison d’or, l’amour fou avec Eurydice, la traversée dans les terres d’En-bas… Au coeur de la forêt, assis sur un transat, les yeux dans la canopée, la voix de Laurent Menez et la composition sonore de Gérald Bertevas vous transporteront dans une joyeuse aventure mythologique, sensorielle et immobile. Fermez les yeux, écoutez et inspirez… vous y êtes.

Châtelain, rdv à l’Espace Cribier (site à 10 min de marche) 53200 Châtelain Châtelain 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/la-mort-nest-que-la-mort-si-lamour-lui-survit/ »}]

