Rendez-vous aux jardins Châteaumeillant

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00 Rendez-vous au jardin thématique « les 5 sens ».

Rendez-vous au jardin thématique « les 5 sens »

Deuxième participation du musée à cet évènement. Ateliers et animations tout au long de la journée (yoga, création de carillons, quiz…). L'entrée du musée et toutes les activités proposées seront gratuites.

