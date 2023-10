FÊTE NATIONALE Château-Salins, 14 juillet 2024, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Fête nationale aura lieu place de la république avec feu d’artifice et animations, buvettes. Tout public

Dimanche 2024-07-14 18:00:00 fin : 2024-07-14 23:00:00. 0 EUR.

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



Fête nationale will take place on Place de la République with fireworks, entertainment and refreshment stands

La Fiesta Nacional se celebrará en la Plaza de la República con fuegos artificiales, espectáculos y puestos de refrescos

Fête nationale findet auf dem Place de la république statt, mit Feuerwerk und Animationen, Buvetten

Mise à jour le 2023-10-28 par OT DU PAYS SAULNOIS