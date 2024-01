Guillaume NOUAUX trio Château La Tour Martillac Martillac, jeudi 13 juin 2024.

Martillac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 21:00:00

fin : 2024-06-13

– Dans le cadre du 27ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL –

Natif d’Arcachon, Guillaume Nouaux s’oriente très jeune vers une carrière musicale; passé par le conservatoire de Bordeaux (à 23 ans médaille d’or) il rejoint l’école de batterie Dante Agostini.

Accompagnant des musiciens de premier plan depuis son plus jeune âge, il a collaboré avec un grand nombre d’artistes prestigieux : Chuck Berry, Steve Lacy, Harry Allen, Scott Hamilton, , Bob Wilber, Scott Robinson, Evan Christopher, Victor Goines, Leroy Jones, Warren Vaché, Cécile McLorin Salvant, David Linx, Didier Lockwood….

Batteur incontournable de la scène jazz internationale, Guillaume Nouaux s’est produit sur les plus grandes scènes et festivals de jazz de part le monde. Plusieurs albums qu’il a réalisés et produits sous son nom, ont été récompensés par le Prix de l’Académie du Jazz (2011 et 2020), Prix du Hot Club de France……

– Dans le cadre du 27ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL –

Natif d’Arcachon, Guillaume Nouaux s’oriente très jeune vers une carrière musicale; passé par le conservatoire de Bordeaux (à 23 ans médaille d’or) il rejoint l’école de batterie Dante Agostini.

Accompagnant des musiciens de premier plan depuis son plus jeune âge, il a collaboré avec un grand nombre d’artistes prestigieux : Chuck Berry, Steve Lacy, Harry Allen, Scott Hamilton, , Bob Wilber, Scott Robinson, Evan Christopher, Victor Goines, Leroy Jones, Warren Vaché, Cécile McLorin Salvant, David Linx, Didier Lockwood….

Batteur incontournable de la scène jazz internationale, Guillaume Nouaux s’est produit sur les plus grandes scènes et festivals de jazz de part le monde. Plusieurs albums qu’il a réalisés et produits sous son nom, ont été récompensés par le Prix de l’Académie du Jazz (2011 et 2020), Prix du Hot Club de France……

.

Château La Tour Martillac Chemin La Tour

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Montesquieu