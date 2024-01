Petits architectes – Animation 4/6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, samedi 6 juillet 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-07-06 10:45 – 12:15

Gratuit : non 4 € enfant métropolitain / 7 € enfant non métropolitain / 2,50 € Carte Blanche Réservation conseillée : 0811 46 46 44 ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

Animation enfants. Comment le duc de Bretagne a-t-il construit son château ? L’occasion d’apprendre à bâtir comme un architecte du Moyen Âge ! Durée : 1h30. Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/