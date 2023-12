Rassemblement voitures Abarth Château de Savigny-lès-Beaune Savigny-lès-Beaune Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-20 18:30:00 . Le Château de Savigny-lès-Beaune organise une nouvelle manifestation exceptionnelle pour le 45ème anniversaire de la disparition de Carlo Abarth les 18, 19 et 20 mai 2024. Ce grand rassemblement international regroupera des pilotes, techniciens, passionnés, propriétaires, sympathisants et bien sûr, un plateau unique de voitures arborant le légendaire Scorpion. La collection du Château de Savigny-lès-Beaune sera ainsi, pour l’occasion, complétée par des véhicules venant du monde entier. Environ 200 Abarth anciennes et modernes venues spécialement pour l’événement seront rassemblées dans le parc du château. EUR.

Château de Savigny-lès-Beaune Rue Général Leclerc

Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-21

