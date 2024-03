Château de la Hunaudaye Journée des Loisirs Plédéliac, dimanche 7 avril 2024.

Château de la Hunaudaye Journée des Loisirs Plédéliac Côtes-d’Armor

Le château de la Hunaudaye situé à Plédéliac est un bel exemple d’architecture médiévale en Bretagne.

Laissez-vous guider à travers ses cinq tours et découvrez la petite histoire du lieu comme la grande histoire du Moyen Age. Vous découvrirez un château-fort tel qu’on l’imagine avec ses douves en eau et son pont-levis. La visite emprunte les anciens chemins de ronde pour mieux comprendre le système défensif et les logis seigneuriaux.

Nous vous proposons un après-midi festif et ludique ! Venez vous initier à de multiples jeux de table et de lancer, médiévaux, traditionnels et contemporains (Merelles, Alquerques, Hnefatfl, échecs, Shagai, Mölkky, Palets…). En partenariat avec la ludothèque communautaire de Lamballe Terre & Mer.

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

La Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne chateau@la-hunaudaye.com

