Noël au château de Chambord Château de Chambord Chambord, 1 décembre 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le château de Chambord s’illumine de mille feux et fait briller les yeux de tous ses visiteurs. Pour les plus jeunes, Chambord est perçu comme le monument des contes de fées par essence. Quant aux plus grands, ils (re)découvrent un lieu enchanteur !.

2023-12-01 à ; fin : 2023-12-22 18:00:00. 16 EUR.

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The château of Chambord is preparing to celebrate the Christmas and New Year’s celebrations. The château welcomes adults and children around many animations, magical decorations and a great new show.

Cada invierno, durante la época navideña, el castillo de Chambord se ilumina con mil luces y hace brillar los ojos de todos sus visitantes. Para los visitantes más jóvenes, Chambord es el monumento de cuento de hadas por excelencia. En cuanto a los mayores, ¡(re)descubren un lugar encantador!

Jeden Winter zur Weihnachtszeit erstrahlt das Schloss Chambord in tausend Lichtern und bringt die Augen aller Besucher zum Leuchten. Für die Jüngsten ist Chambord der Inbegriff eines Märchenmonuments. Und die älteren Kinder entdecken einen zauberhaften Ort (wieder)!

