Chasse aux oeufs Parc du château Nexon, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux oeufs Parc du château Nexon Haute-Vienne

Gouter offert aux petits participants. Un atelier créatif et participatif sera présent sur place pour les enfants. Buvette et chichis pour petits et grands gourmands.

Événement organisé par le comité des fêtes de Nexon. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:30:00

fin : 2024-04-01

Parc du château 6 place de l’Église

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chasse aux oeufs Nexon a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus