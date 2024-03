Chasse aux Oeufs aux Rives de l’Orne Les Rives de l’Orne Caen, samedi 30 mars 2024.

La super-chasse aux oeufs solidaire des Rives est de retour en partenariat avec le Secours populaire !

Au programme des énigmes et du chocolat. Le tout pour passer un bon après-midi !

Nous accueillerons les enfants de 3 à 9 ans. Il y aura 8 groupes de 10 enfants, qui partiront toutes les 30 minutes entre 14h et 18h.

Pour chaque participation, 1€ sera reversé au Secours populaire ! Inscription sur les pages Facebook et Instagram des Rives de l’Orne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Les Rives de l’Orne 34 Quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie

