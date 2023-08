Algues vertes – Mnemotechnic & Poing Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 31 mai 2024 21:00, Chartres-de-Bretagne.

Ce spectacle articule musiques, images, vidéo, journalisme, récits audio et témoignages radiophoniques, autour de l’impact social et environnemental des modes de production de notre alimentation. Vendredi 31 mai 2024, 21h00 1

« Un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers. »

Ce spectacle est une adaptation de l’enquête « Algues vertes » en concert-BD : il articule musiques rock, musiques électroniques, images, vidéo, journalisme, récits audio et témoignages radiophoniques, autour du sujet de l’impact social et environnemental des modes de production de notre alimentation. Les planches dessinées sont mises en animation vidéo et projetées sur écran, accompagnées et rythmées par la musique jouée en direct, leur donnant ainsi plus de puissance.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine