Charlot, Octave & Bobine spectacle Jeune Public Cité du Livre Aix-en-Provence, mercredi 22 mai 2024.

Deux courts métrages de et avec Charlie Chaplin accompagnés par 4 voix a cappella. Musiques de Bach, Brahms, Verdi, Chaplin, Scott Joplin, Les Frères Jacques…

Sur la toile, l’inoubliable Charlot, figure incontournable de l’histoire du cinéma !

Au pied de l’écran, sur des musiques de Bach à Verdi, de Mozart à Scott Joplin, des Frères Jacques à Charles Chaplin… Les Voix Animées accompagnent en direct, a cappella, les acrobaties du génial petit bonhomme une véritable performance vocale, rythmée, et drôlement virtuose !

Charlot, Octave & Bobine, un spectacle étourdissant, poétique et ludique, qui invite petits et grands à voyager au début du XXe siècle, au temps du cinéma muet où les films étaient accompagnés en direct par des musiciens, et à (re)découvrir de nombreux thèmes essentiels de notre patrimoine musical.



● CHARLOT S’ÉVADE (THE ADVENTURER) 1917 NB USA 26 MIN.

Charlot, un prisonnier, réussit à échapper à la vigilance des gardiens de la prison. Il sauve une jeune femme de la noyade et se retrouve dans une réception donnée en son honneur par les parents de la jeune fille. L’un des invités va le reconnaître…



● CHARLOT POLICEMAN (EASY STREET) 1917 NB USA 26 MIN.

Charlot, un vagabond, s’apprête à dérober la quête d’une mission de bienfaisance, mais rencontre une jeune missionnaire qui le remet dans le droit chemin. Il s’engage dans la police, mais on l’envoie dans le quartier le plus mal famé de la ville…



● Direction musicale Luc Coadou

Avec Sterenn Boulbin, soprano / Raphaël Pongy, contre-ténor / Damien Roquetty, ténor / Luc Coadou, baryton et direction musicale

● Mise en scène Jean-Christophe Mast

● Composition, adaptation et arrangements Alexis Roy

● Régie son et vidéo Marc Poveda. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:30:00

fin : 2024-05-22 15:25:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

