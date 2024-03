CHARLIE & STYLIEN COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, samedi 25 mai 2024.

L’Amour est une come´die musicale ! Oui. Mais celle-ci est clairement diffe´rente.Dans un e´crin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assure´.Charlie & Stylien chantent l’Amour avec ce style Class & Cash qu’ils mai^trisent parfaitement.Entre sketch audacieux, sans filtres, chansons honne^tes et corrosives, laissez Charlie & Stylien vous parler d’eux et surtout de vous !

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44