Chapel Sessions : Sharon Shannon Centre Culturel Irlandais Paris, mercredi 17 avril 2024.

Le mercredi 17 avril 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

20 euros.

L’incontournable accordéoniste Sharon Shannon viendra lancer en beauté notre saison printanière !

Avec Sharon Shannon (accordéon), Jack Maher (guitare électrique, voix), Luke Dunford (claviers)

Accordéoniste virtuose, Sharon Shannon est considérée comme une figure incontournable de la musique irlandaise, qualifiée de « trésor national » par le Président Michael D. Higgins lui-même. Riche d’une vingtaine d’albums (studio et live) en quarante ans, sa carrière l’a amenée à se produire à travers le monde et à croiser la route de nombreux musiciens, des Chieftains aux Waterboys, de Shane MacGowan et Sinéad O’Connor à Bono… Blues, country, reggae, musiques bretonne, argentine, africaine ou encore japonaise, Sharon s’aventure avec chacun de ses enregistrements vers d’autres rives musicales. Sa présence généreuse et son incroyable fougue viendront lancer en beauté notre saison printanière !

« La radieuse Irlandaise est une reine de l’accordéon celtique, dont elle explore le répertoire très folk avec cette ouverture au monde (reggae, musique cajun, fado…) qui le rend si vivace et si contemporain. » (Télérama Sortir)

Centre Culturel Irlandais 5, rue des irlandais 75005

Julien Mouffron-Gardner