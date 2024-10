CHANTIERS PARTICIPATIFS DE BROYAGE DE BRANCHES Pourcharesses Lozère

CHANTIERS PARTICIPATIFS DE BROYAGE DE BRANCHES Pourcharesses, samedi 19 octobre 2024.

CHANTIERS PARTICIPATIFS DE BROYAGE DE BRANCHES

Castanet Pourcharesses Lozère

Écologique, le Bois Raméal Fragmenté améliore la structure du sol, la croissance des plantes et évite les transports inutiles vers les déchetteries.

L’association “les jardins en partage” vous propose un chantier participatif de broyage de branches sous forme de B.R.F. à la résidence ancien VVF Le grand Valat Route du Mas de la Barque

Plus d’infos au 06 17 41 98 30 ou lesjardinsenpartage@gmail.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 10:00:00

fin : 2024-10-19 12:00:00

Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie lesjardinsenpartage@gmail.com

