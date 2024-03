Chante aux champs Jeanne en concert Hagetmau, vendredi 5 juillet 2024.

Jeanne est une femme, Jeanne est un homme. Jeanne est une contrebasse, Jeanne est une guitare.

Jeanne est un duo tout neuf composé d’Alexandra Hernandez et de Mamac. Deux artistes qui unissent leurs voix et leurs mots pour transmettre un regard sur la vie. On partage avec eux le plaisir d’être deux et e voyager en douceur au fil de leurs compositions « folkies ».

Buffet à 19h30 suivi du concert à 20h30. 10 10 EUR.

608 chemin de Claron

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

