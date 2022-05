Chansons en fête Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Chansons en fête Salins-les-Bains, 26 mai 2022, Salins-les-Bains. Chansons en fête Maison Familiale Rurale 15 Route de Blégny Salins-les-Bains

2022-05-26 – 2022-05-28 Maison Familiale Rurale 15 Route de Blégny

Salins-les-Bains Jura 27 68 EUR Du 26 au 28 mai

Trois jours de concerts, de spectacles, d’ateliers et de scène ouverte JEUDI 26 MAI

15h: “Chanson en jeux”

Des bénévoles de l’Oreille en fête ont imaginé de jouer autour de la chanson. Venez découvrir ce qu’ils vous proposent et vous enjouer avec eux! – Gratuit

20h: Marion Rouxin

Gyslain N (1ère partie) – 17€ VENDREDI 27 MAI

18h: Annelise Roche – 15€

21h: Clotilde Moulin – 15€ SAMEDI 28 MAI

15h: “Scène ouverte” Vous êtes festivalier et aimez chanter. Vous avez envie de nous faire découvrir une chanson, une interprétation, la scène vous attend.

18h: David Sire et Cerf – 15€

21h: Patrice Mercier & Missonne – 15€ TARIFS FORFAITS DU FESTIVAL

“La Totale” tous les spectacles du festival 68€

“Samedi” les deux spectacles du samedi 27€ Tous les concerts payants se déroulent sous chapiteau

Restauration sur place: jeudi soir, vendredi soir et samedi soir contact@oreille-en-fete.fr Du 26 au 28 mai

