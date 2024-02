CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES Pré-en-Pail-Saint-Samson, samedi 17 août 2024.

CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Une compétition amicale, des cibles cachées dans le bois, et de bons moments à partager en familles ou entre amis

L’Étinbulle organise une manche de la compétition européenne de tir aux armes préhistoriques (CETAP) passionnés de reconstitutions, les compétiteurs s’affrontent à l’arc (samedi) ou au propulseur (dimanche) sur un parcours de 30 tirs (3 fois 10 cibles). La compétition est conviviale et ouverte aux débutants sur inscription (sur place). Tous peuvent venir découvrir cette discipline et regarder le championnat en cours. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17

fin : 2024-08-18

La Mellerie

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire contact@etinbulle.com

L’événement CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2024-02-08 par eSPRIT Pays de la Loire