Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Championnat d’Europe J80 Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Championnat d’Europe J80 Saint-Cast-le-Guildo, 2 juillet 2022, Saint-Cast-le-Guildo. Championnat d’Europe J80 2022-07-02 – 2022-07-09

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Championnat d’Europe J80 – Du 2 au 9 Juillet 2022 à Saint Cast le Guildo

Le Centre Nautique de Saint Cast le Guildo accueillera du 2 au 9 Juillet 2022 le Championnat d’Europe de J80 ! Du bord de mer jusqu’à l’intérieur des terres, en suivant la Vallée de la Rance, la destination touristique Saint Cast le Guildo recèle des trésors insoupçonnés qui sont autant d’occasions de séjours découverte. Voyager dans le temps dans un décor de carte postale, se mettre au vert dans une nature préservée, s’éclater avec des activités. +33 2 96 41 86 42 Championnat d’Europe J80 – Du 2 au 9 Juillet 2022 à Saint Cast le Guildo

Le Centre Nautique de Saint Cast le Guildo accueillera du 2 au 9 Juillet 2022 le Championnat d’Europe de J80 ! Du bord de mer jusqu’à l’intérieur des terres, en suivant la Vallée de la Rance, la destination touristique Saint Cast le Guildo recèle des trésors insoupçonnés qui sont autant d’occasions de séjours découverte. Voyager dans le temps dans un décor de carte postale, se mettre au vert dans une nature préservée, s’éclater avec des activités. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville 48.63168#-2.25667