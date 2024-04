Paysages et Rivages rêvés Exposition Port-Blanc Penvénan, lundi 6 mai 2024.

Paysages et Rivages rêvés Exposition Port-Blanc Penvénan Côtes-d’Armor

Venez découvrir le travail à l’acrylique, pastels secs et huile de Catherine Jaud et Francis Bonnet.

Se côtoient et interagissent des tableaux figuratifs et abstraits inspirés du littoral univers de couleurs, de formes, d’évocations pour laisser libre court à votre imagination et vos émotions ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 11:00:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Port-Blanc Boulevard de la Mer

Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne jaud.catherine@orange.fr

