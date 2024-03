Championnat de France Enduro à l’ancienne Taupont, samedi 13 avril 2024.

Championnat de France Enduro à l’ancienne Taupont Morbihan

Près de 200 pilotes sont attendus à Taupont pour l’ouverture du championnat de France d’Enduro moto à l’ancienne.

Le samedi, les pilotes vont s’élancer pour près de 7h de course dès 9h.

Le dimanche, il faudra ménager les engins pour aller au bout de l’épreuve et monter sur les podiums.

Les spéciales chronométrées ont lieu à proximité du bourg de Taupont.

Discipline de moto tout terrain de régularité et d’endurance, l’enduro de moto ancienne adapte le parcours sur des terrains moins exigeants pour les machines.

C’est aussi l’occasion pour tous de venir admirer des machines mythiques dès le vendredi 14h pour une exposition.

Premiers départs prévus autour de 9h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-14

centre bourg

Taupont 56800 Morbihan Bretagne contact@motoclubtaupontenduro.fr

L’événement Championnat de France Enduro à l’ancienne Taupont a été mis à jour le 2024-03-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande