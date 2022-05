Championnat de France de para-football à 7 adapté Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Championnat de France de para-football à 7 adapté Valence, 26 mai 2022, Valence. Championnat de France de para-football à 7 adapté Valence

2022-05-26 – 2022-05-29

Valence Drôme Durant tout le week-end de l’Ascension, Valence sera une terre d’accueil de grands footballeurs, dont certains sont membres de l’équipe de France de para football à 7 Adapté. Sport Adapté Drôme Ardèche Valence

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Championnat de France de para-football à 7 adapté Valence 2022-05-26 was last modified: by Championnat de France de para-football à 7 adapté Valence Valence 26 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme