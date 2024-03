Championnat Capoeira Ferrières-en-Gâtinais, samedi 6 avril 2024.

Championnat Capoeira Ferrières-en-Gâtinais Loiret

L’association Aboré Capoeira ouvre un championnat de Capoeira pour tous enfants et adultes ! 3 stages possibles. Inscrivez-vous vite ! Au programme Zumba, stage capoeira le samedi et compétition, roda finale et remise des prix le dimanche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire contact.arbore.gatinais@gmail.com

L’événement Championnat Capoeira Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2024-03-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS