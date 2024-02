C’est tout chocolat Saint-Just-Saint-Rambert, vendredi 15 novembre 2024.

C’est tout chocolat Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Plus d’une trentaine d’artisans chocolatiers et amis du chocolat vous présentent leurs savoir-faire 100% pur beurre de cacao lors de ce week-end festif.

Dégustations, Démonstrations, Animations et Ateliers.

Masterclass (démonstration de chefs).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15

fin : 2024-11-17

Salle de l’embarcadère quartier St Rambert

Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@loireforez.com

L'événement C'est tout chocolat Saint-Just-Saint-Rambert a été mis à jour le 2024-02-12