Cerveaux en boutique Rue Mouffetard Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 17h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Réservations pour les parcours guidés : https://fr.surveymonkey.com/r/J98LL82

Un parcours en déambulation dans les boutiques du quartier Mouffetard, à la rencontre des chercheur·es et commerçant·es

À

l’occasion de la Semaine du Cerveau, l’association TRACES et

l’Université PSL vous invitent à la deuxième édition de « Cerveaux en

boutique » !

Vendredi

15 mars de 17h à 19h30, venez rencontrer les commerçant·es et les

acteurs et actrices des neurosciences et sciences cognitives dans les

boutiques de la rue Mouffetard ! ️

Les

chercheur·es de l’Université PSL sortent de leur laboratoire pour venir

au sein même du quotidien des citoyen·nes, et partager les savoirs sur

l’alimentation, la mémoire ou le sommeil, comme on partage nos avis sur

la météo, le foot ou la politique dans les queues des magasins.

Poussez

la porte des boutiques pour participer à une rencontre inédite entre

un·e chercheur·e et un·e commerçant·e, lié·es par une même thématique

relative à leur recherche et leur activité. Ils et elles vous invitent à

partager leurs réflexions pour ce moment d’échange convivial : un

regard croisé ouvert à tou·te·s les curieux·euses !

Rendez-vous le 15 mars pour poursuivre votre quotidien sur une touche cérébrale !

Au programme :

Parcours guidés

Départs à 17h ; 17h30 ;18h et 18h30.

Réservation conseillée via ce formulaire de réservation.

Ou par mail : cerveaux.en.boutique@groupe-traces.fr

Parcours libres

En autonomie, de 17h à 19h30.

Plus d’infos

Événement gratuit

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : cerveaux.en.boutique@groupe-traces.fr

Rue Mouffetard Rue Mouffetard 75005

Contact : https://www.groupe-traces.fr/cerveaux-en-boutique cerveaux.en.boutique@groupe-traces.fr https://www.facebook.com/asso.traces https://www.facebook.com/asso.traces https://www.groupe-traces.fr/cerveaux-en-boutique

Pixabay Un parcours en déambulation dans les boutiques du quartier Mouffetard, à la rencontre des chercheur·es et commerçant·es